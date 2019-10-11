محمد إمام يقدم شخصية البطل إبراهيم الرفاعي في فيلم سينمائي جديد

أعلن النجم محمد إمام عن مشروع سينمائي جديد من المقرر أن يخوض تجربته بعد الانتهاء من مشروعه الحالي، “لص بغداد”، والمقرر أن يشارك به في موسم نصف العام الدراسي.

وقال إمام في تصريحات له عبر صفحته على انستغرام، “مشروع ظهر فجأة، عن بطل مفاجأة، انتظروني إن شاء الله في فيلم عن أسطورة الجيش المصري إبراهيم الرفاعي توكلنا على الله”.

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم الممر بعد عُرضه عبر شاشات القنوات التليفزيونية في ذكرى الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر الـ46، ويٌشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

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والفيلم يتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

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