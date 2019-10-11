محمود حافظ يكشف عن كواليس فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة

كشف الفنان محمود حافظ، عن كواليس فيلم “الممر”، للمخرج شريف عرفة، والذي شارك فيه مؤخرًا، ضمن عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم النجم أحمد عز.

وقال حافظ خلال لقائه مع برنامج “كل يوم”، الذي يقدمه كلا من الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية خلود زهران، على “ON E”، إنه ترك زوجته في ثالث أيام زواجهم، وذهب لتصوير فيلم الممر.

ضاف: “الفكرة جت لما كلمني صديقي أحمد تمام، فقالي أنت مرشح لفيلم مهم جدًا مع المخرج شريف عرفة، فلما قابلته قالي هنصور في 15 يوليو، وقولته دا يوم فرحي، وبعدها روحت لزوجتي وقولتلها في تجربة مهمة جدًا فأرجوا أنك تقفي معايا، وفعلا وافقت ونزلت 3 يوم فرحي”.

وأما عن التدريبات المكثفة التي خضع لها فريق العمل، فقال حافظ: “نزلت تدريبات على مدرسة الصاعقة كل يوم الساعة 6 الصبح، ونرجع أخر النهار نتدرب على السلاح الحي لمدة شهرين".

ذكر أن تم عرض فيلم الممر، يوم 6 أكتوبر الماضي، احتفالاً بانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك على فضائية “ON E”، وشاهده فئة كبيرة من الشعب المصري، والذي تفاعل معه على السوشيال ميديا، حيث تصدر محركات البحث في الموقع العالمي “جوجل”، ثاني أيام عرضه، كما قررت القناة إعادته مرة أخرى للجمهور بدون إعلانات.

Advertisements

“الممر” بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد عز، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، محمود حافظ، محمد جمعة، محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، أحمد رزق وعدد من ضيوف الشرف مثل هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة، وحجاج عبد العظيم، والفيلم من تأليف أمير طعيمة وإخراج شريف عرفة.

قد يهمك ايضاً:

إياد نصار يكشف عن أصعب مشاهده في "الممر"

منير يكشف البطل الحقيقي لنجاح “الممر”