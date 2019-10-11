أحمد عز يوشك على الانتهاء من تصوير جميع مشاهده في فيلم "يونس"

يواصل الفنان أحمد عز تصوير دوره ضمن أحداث فيلم يونس ، والذي من المقرر عرضه خلال موسم عيد الفطر القادم، حيث يتبقى لـ أحمد عز أسبوع واحد فقط ، وينتهي من تصوير العمل كاملًا ، ليبدأ بعد ذلك تصوير دوره ضمن أحداث فيلم 1919، والذي يشارك في بطولته كريم عبد العزيز .

يُشار إلى أن آخر أعمال أحمد عز هو فيلم "الممر" من إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، ومن بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني.

قد يهمك ايضاً:

أحمد عز يزيح الستار عن أفيش «1919» مع كريم عبد العزيز

أحمد عز يُؤكِّد أنَّ العمل مع كريم عبدالعزيز "مريح" على المستوى الشخصي