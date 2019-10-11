باسم سمرة يشارك في بطولة فيلم " أشباح أوروبا"

انضم الفنان باسم سمرة لأسرة فيلم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الذي يحمل عنوان "أشباح أوروبا" بشكل مؤقت، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده خلال الأيام المقبلة.

تدور قصة الفيلم بين ثلاثة أشقاء، منهم ثلاثة في منطقة شعبية، ومثلهم في دولة أوروبية، وتلقى هيفاء وداود والفيشاوي تدريبات مكثفة خلال الفترة الماضية على مشاهد الأكشن حتى لا يواجهون صعوبة أثناء العمل.

الفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعد ما عمل مساعدًا للمخرج معتز التوني، وأيضًا المخرج محمد ياسين في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.

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