عمرو دياب يُهنئ الكينج محمد منير بعيد ميلاده الـ65 بهذه الكلمات عبر "تويتر"

حرص النجم عمرو دياب، على تهنئة الكينج محمد منير، بعيد ميلاده الـ65، والذي يحتفل به اليوم الخميس والموافق 10 أيلول/سبتمبر 2019.

وكتب الهضبة تدوينة على حسابه الشخصي بـ”تويتر”، يُهنئ فيها منير، مرفرقة بصورة قديمة جمعتهم ببعض، وعلق عليها قائلًا: “كل سنة وصديقي الفنان الكبير محمد منير بخير وصحة وسعادة”.

وأحتفل الهضبة عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ58، مع دينا الشربيني قبل يومان وبحضور عدد كبير من نجوم الفن أصدقائه، وكان أبرزهم الفنانة ياسمين رئيس، المنتج تامر مرسي وزوجته نسرين إمام، أحمد داوود وزوجته علا رشدي، خالد سليم وزوجته خيرية، كما حضر الحفل مطور العقار ورجل الأعمال الأردني محمد أنور حديد، وغيرهم من صفوة المجتمعات.

ويستعد عمرو لطرح أحدث ألبوماته “أنا غير” خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث طرح منه حتى الآن خمسة أغنيات هي، أنا غير، بحبه ، يوم تلات، تحيرك، ومتغير”.

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وفي وقت سابق، أحيا عمرو دياب حفلًا غنائيًا ضخمًا، بمدينة العقبة الساحلية في الأردن وسط حضور جماهيري كبير، وقدم خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنياته سواء الحديثة أو القديمة وسط تفاعل جماهيري كبير من قبل الالاف الذين احتشدوا قبل الحفل بساعات.

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