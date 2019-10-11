سلمى رشيد تُنجب مولودها الأوّل وتشارك جمهورها فرحتها بنشر صورة عبر "إنستغرام"

شاركت الفنانة المغربية سلمى رشيد، جمهورها فرحتها بإنجابها مولودها الأوّل من خلال نشرها صورة عبر "إنستغرام".

وظهرت رشيد والابتسامة تكسو وجهها بالكامل، وهي تحمل مولودها بين يديها وتنظر إليه، وهو ما عكس مشاعر الأمومة والحنان التي تدفّقت داخلها تجاه مولودها، معلّقة :"مع طفلي يانيس.. الحمد لله".

وانهالت الرّسائل على الفنانة من قبل متابعيها ومحبّيها عبر منصّات مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقدّمين لها التّهاني والتّبريكات بقدوم طفلها الأوّل، متمنّيين لهما السّعادة الدّائمة في حياتهما.

وسبق أنْ صرّحت الفنانة المغربيّة بأنّها تلقّت العديد من عروض الزّواج قبل ارتباطها بزوجها الحاليّ من رجال خليجيين، وبعض الدّول العربيّة الأخرى، ولكنّها فضّلت الزّواج من ابن بلدها المغربيّ.

وأكّدت سلمى رشيد في مقابلة تلفزيونيّة أنّها تحترم كلّ الجنسيّات، ولكنّها سعيدة أنْ قلبها دقّ لشخص مغربيّ، وكلّها فخر أنّ نصيبها بالزّواج كان من ابن وطنها.

Advertisements

وكانت سلمى رشيد، قد احتلّت المرتبة 81 ضمن قائمة أكثر 100 شابّ وشابّة تأثيرًا في أفريقيا التي أصدرتها منظّمة جوائز إفريقيا للشّباب، وتعتبر الفنانة الوحيدة ضمن القائمة التي ضمّت مجموعة من المشاهير العرب، من بينهم اللاعب المصريّ محمد صلاح، فضلا عن الشعبيّة التي تحظى بها من متابعيها على إنستغرام وتويتر وفيسبوك.

قد يهمك ايضاً:

سلمى رشيد تردّ على اتهامها بسرقة لقب "سفيرة القفطان المغربي" من دنيا بطمة

الفنانة أحلام تُدافع عن المغربية سلمى رشيد