شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة المنتجة لفيلم The Irishman للمخرج العالمي مارتن سكورسيزى، عرض الفيلم المرتقب على مسرح بروداواى الشهير في ولاية مانهاتن التابعة لمدينة نيويورك الأمريكية من بداية شهر نوفمبر المقبل وحتى بداية ديسمبر، ليصبح أول فيلم سينمائي يعرض على المسرح الشهير الذي يستقبل 12.2 مليون شخص سنوياً.
فيلم سكورسيزى الجديد The Irishman، الذي يقوم ببطولته الممثل العالمي روبرت دي نيرو، والممثل العالمى آل باتشينو، والعديد من نجوم هوليوود، والذي يسرد حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف، والفيلم الجديد هو إنتاج مستقل لشبكة "Netflix" بميزانية تخطت الـ200 مليون دولار، لتنافس به فى سباق جوائز الأوسكار للعام الحالى.
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