شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى تنتهى من "حواديت الشانزليزيه" بعد 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى الفنانة داليا مصطفى من تصوير مشاهدها فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، بعد أيام حيث تواصل التصوير فى الديكور الخاص بها بمدينة الإنتاج الاعلامى، وتجمع المشاهد بينها وبين إياد نصار وإنجى المقدم.

وتجسد داليا مصطفى فى احداث المسلسل، زوجة إياد نصار وهو من طبقة الباشوات ويعمل مدير بنسيون، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة ولكنهما يصدما بعد علمهما أنهما لا يستطيعا الانجاب، وتعلم "داليا" أن زوجها يهوى حياة الكباريهات والسهر في شارع عماد الدين مما يتسبب له في الكثير من الأزمات والمشاكل بعد خيانته لها، ثم يقتل وتهتم زوجته بقتله.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية.