محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الشاعر الغنائي تامر حسين، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا له مع الفنان عمرو دياب من حفلاته المختلفة، ليهنئه بعيد ميلاده.
وكتب تامر حسين: "كُل سنة وأنت روح وشباب، ومشرف الأغنية المصرية والعربية ربنا يديلك الصحة والعُمر وتمتعنا بصوتك الحلو ودايمًا فى الصدارة".
الشاعر تامر حسين، لديه تاريخ حافل من الأعمال التي تركت بصمة خاصة في أذهان الجمهور، لا سيما أعماله مع الهضبة عمرو دياب، إذ تعاونا في أكثر من 40 أغنية، بدأها في عام 2009 بأغنية "وياه"، التي اختيرت أفضل أغنية فى إفريقيا فى العام نفسه، وحتى آخر ألبوماته الغنائية "أنا غير"، واستطاع أن يكسب ثقة أهم نجوم الوطن العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| مؤلف أغاني عمرو دياب يهنئه بعيد ميلاده: "دايما في الصدارة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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