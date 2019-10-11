العزف وإطفاء الحرائق.. أشياء تعلمها بطل "الجوكر" بسبب أفلامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

منذ طُرح فيلم "Joker"، بدور العرض السينمائية في مصر، يحظى باهتمام قطاع عريض من الجمهور، خاصًة بعد حصده جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم، من مهرجان فينيسيا السينمائي، كما نجح بطل الفيلم النجم العالمي خواكين فينيكس في خطف الأنظار بأدائه المميز.

جسد "خواكين"، شخصية الجوكر بتعقيداتها وانطوائها واضطرابها النفسي بأداء مبهر وعبقري بحسب ما وصفه الكثير من النقاد، ما اعتاد عليه في كل أدواره، التي يحرص على إتقانها حتى لو قاده الأمر لقرارات مجنونة، فخلال مسيرته الفنية، أقدم على أفعال غريبة لإثبات موهبته والوصول بالتجسيد إلى مرحلة التوحد مع الشخصية التي يؤديها.

خواكين فينيكس، من مواليد 1974 لديه 5 أشقاء عاش الأربعة أعوام الأولى من طفولته في "بورتريكو"، قبل أن ينتقل مع عائلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث نشأ.

ورصدت عدة مواقع أجنبية بينها "looper"، أهم ما تعلمه النجم العالمي من أفلامه:

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- عام 2005 قدم خواكين شخصية المغني "جوني كاش"، في الفيلم الشهير Walk the Line، وخلال تصوير الفيلم خضع للعديد من التدريبات القاسية، حتى يتقمص الشخصية بطريقة تُصدق، فقام بتدريبات صوتية مكثفة، من أجل تقريب الشبه بين صوته وصوت المغني، وقضى شهورًا عديدة في تعلم الجيتار تمامًا مثل جوني كاش الحقيقي.

- في فيلم Ladder 49، كسر "خواكين"، قواعد المهنة والتقرب أكثر من الدور، لدرجة إنه قدم في أكاديمية المطافئ حتى يتعلم ويتقن الدور، واستمرت دراسته هناك 6 أسابيع، وذلك من أجل القيام بدور رجل المطافئ.

- في فيلم Mary Magdalene، قام "خواكين" بتجويع نفسه لإتقان دور سيدنا عيسى، والتزم بتناول ما يعادل 300 سعر حراري فقط، وأطال شعره ولحيته.

- في فيلم Gladiator، جسد "خواكين"، شخصية صعبة للغاية وهي شخصية الإمبراطور الروماني "كومودوس"، المعروف على مر التاريخ بأنه الإمبراطور ذو الشخصية السادية، والذي كان ينظم مصارعات بين شعبه والحيوانات ويسعد بمشاهدة الحيوانات تفترسهم، كان متوترًا في البداية من تجسيد هذه الشخصية ولكنه سرعان ما نجح في أن تقمصها بفضل مساعدة المخرج ريدلي سكوت، ولجأ "خواكين"، إلى زيادة وزنه كي يبدو مرفهًا مثله، كما قص شعره وكان يحمل سيفه في كل مكان حتى غرفته في الفندق.