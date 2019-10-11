تراند اليوم : مطربات عربيات شهيرات يعترفن بالخضوع للعلاج النفسي...

بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي احتفل العالم به أمس ، عرضت بعض الفنانات العربيات الشهيرات تجربتهن مع الأمراض النفسية ، وخاصة مرض الاكتئاب ، وفي أحاديث مثيرة للغاية تحدثت نجمات مثل أليسا وأصالة نصري وأنغام وهند صبري وغادة عبد الرازق وغيرهن عن تجاربهن الحزينة مع المرض الصعب ، وكيف أنهم اضطررن للجوء إلى أطباء نفسيين على مدار عدة سنوات حتى تعافين من الأزمات .

فقالت أنغام في لقائها مع برنامج "تخاريف"، مع الإعلامية وفاء الكيلاني أنها داومت على تعاطي العقاقير المضادة للاكتئاب لمدة خمس سنوات، ولم تشعر فيها بالسعادة؛ لأن الدواء جعلها "باردة" على حد وصفها، وأضافت أنغام ـ بحسب موقع مصراوي ـ : ببقى لا زعلانة ولا فرحانة ومفيش طعم لأي حاجة، موضحة أنها توقفت عن العلاج حتى تستطيع العودة لطبيعتها، ونفت أن تكون قد فكرت في الانتحار طوال فترة مرضها.

من جانبها أعلنت الفنانة التونسية هند صبري، خلال لقائها ببرنامج "فحص شامل"، مع الإعلامية راغدة شلهوب، أنها لجأت للطبيب النفسي مرتين، الأولى عند انفصال والديها وشعورها بفقدان الأمان، والثانية عندما تدهورت حالتها النفسية، في عام 2014، قائلة: "إننا نزور طبيب نفسي مش معناه إننا مجانين أو نعاني أمراضا نفسية، ففي بعض الأحيان نحتاج إلى شخص يساعدنا في استعادة توازنا النفسي بعد أي صدمة نتعرض لها".

أما الفنانة السورية أصالة فقد أعلنت أنها خضعت أيضًا للعلاج النفسي، وأعلنت ذلك خلال أحد حفلاتها الغنائية، إذ قالت إنها تذهب ومعها الطبيب النفسي، للمحافظة على ما يميزها والصفات التي يفضلها جمهورها فيها موضحة: "بعمل كده علشان أكون كويسة".

الفنانة غادة عبدالرازق، كشفت أنها عولجت نفسيًا لمدة 18 عامًا، وأنها كانت تذهب لطبيب نفسي منذ تلك الفترة بعد أن تعرضت لحالة اكتئاب، وأن زيارتها لم تنقطع إلى الاَن، وخلال لقائها في برنامج "مجموعة إنسان" المعروض على قناة "إم بي سي"، قائلة: "كنت أعاني من الوسواس القهري وفكرت في الانتحار، والطبيب النفسي يستمع إلى مشاكل الفرد بشكل جيد للغاية".

وتابعت بأن الأدوية التي تتناولها زادت في الآونة الأخيرة بسبب كثرة المشاكل والعقبات التي مرت بها، وذلك بالتزامن مع فقدانها القدرة على التحمل

أما الفنانة المصرية عبير صبري فقد أكدت أن الطبيب النفسي ساعدها خلال فترة تفكيرها في الانفصال عن زوجها، مؤكدة أن الطبيب ساعدها كثيرًا في اتخاذ هذا القرار، جاء ذلك خلال لقائها ببرنامج فحص شامل للإعلامية راغدة شلهوب.

الفنانة إليسا أعربت ـ بحسب مصراوي ـ عن دعمها الكامل لليوم العالمي للصحة النفسية، من خلال حث جمهورها ومحبيها على الاهتمام بهذا الأمر، والمواظبة على زيارة الأطباء النفسيين، وغردت قائلة: "الصحة النفسية منا للمجانين متل ما قالولنا.. الطبيب النفسي متل حكيم الأسنان لازم نزوروا دوريا لنكون مرتاحين وبعاد عن الاكتئاب والانهيار كلكن ارفعوا الصوت معنا لدعم الصحة النفسية".

