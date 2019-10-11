صور وفيديو : كيم كارداشيان في زيارة لبلد أجدادها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2019 10:38 صباحاً - زارت نجمة تلفزيون الواقع الممثلة الأمريكية، كيم كارداشيان، العاصمة الأرمينية يريفان، ووضعت إكليلًا من الزهور أمام نصب تذكاري، مخصص لضحايا الإبادة الجماعية للأرمن عام 1915.إبان الدولة العثمانية .

وكانت زيارة كارداشيان لبلد أجدادها عائلية، حيث كانت برفقتها أختها وأطفالها، وقوبلت الممثلة الأمريكية بإستقبال حافل من أهالي المدينة.

وشاركت كيم في المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات WCIT 2019، وأشارت إلى أنّ الرحلة إلى أرمينيا ألهمتها الكثير، وستعود إلى أمريكا مع أفكار جديدة.

وينحدر أجداد كارداشيان من والدها، إلى الأصول الأرمينية .

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