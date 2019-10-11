هيثم شاكر لـ"لوفد": انتهيت من تصوير أغنيتين من ألبوم "معرفة قديمة"

قال الفنان ستار هيثم شاكر، إنه انتهي من تصوير أغنيتين مصوره من إخراج اليوناني يانيس ديموليتس، من ألبومه الجديد "معرفة قديمة". ألبومه الجديد "معرفة قديمة". وأكد "شاكر" في تصريح خاص لـ Advertisements "الوفد"، أن الأغنيتين سيتم طرحمها واحدة تلو الأخرى، متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور. "الوفد"، أن الأغنيتين سيتم طرحمها واحدة تلو الأخرى، متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور. يذكر أن ألبوم هيثم شاكر "معرفة قديمة" حقق نجاحاً كبيراً بالمتاجر الإلكترونية وموقع الفيديوهات الشيهر اليويتوب.

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