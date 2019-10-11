تراند اليوم : فلة الجزائرية: مرتضى منصور ”مرتشي“ وهو من لفّق لي قضية الآداب (فيديو)

شنّت الفنانة الجزائرية فلة، هجومًا حادًا على المستشار المصري مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، متهمة إياه بأنه لفق لها قضية آداب منذ 23 عامًا، إبان وجودها في مصر.

وقالت فلة، في فيديو عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“: ”أنا فلة.. طالما لن تثبت براءتي لن يهدأ لي بال.. إن شالله قبل ما أغمض عيني وها هي باتت واضحة لكن قسما برب العزة لن أسكت“.

وأضافت: ”مرتضى المرتشي كان رئيس نادي الزمالك عندما كنت مرتبطة رسميًا بلاعب الزمالك والدولي جمال عبدالحميد، وأنا كنت آنذاك في الأستوديو لتسجيل ألبومي مع الموسيقار بليغ حمدي.. جلست 3 أشهر في شقة المهندسين لما سافرت لباريس مدة ثلات أيام“.

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وتابعت: ”جاء لي ضابط من قسم الأزبكية اسمه سيد مهدي.. لما كنت غير مشهورة لفقت لي قضية رأي عام لأني عملت سهرة كان فيها أسامة الباز وخطيبي آنذاك“.

وتابعت: ”قضيتي أخذت ضجة خلال 24 ساعة علمًا أنني لم أكن معروفة.. فوجئت بأنهم وقفولي مرتضي منصور وحكم علي من غير تأجيل الجلسة.. وراحوا فيها 4 بنات لم أقابلهم في حياتي من قبل.. حكم علي بـ3 سنوات ظلم وافتراء.. أنا لن أسكت إلا أن أثبت ملفي الملفق من قبل هذا“.

ومُنعت فلة من دخول مصر، لاتهامها في قضية ”آداب“، حُكم عليها فيها حضوريًا بالحبس ثلاث سنوات، وتم ترحيلها على إثرها من مصر عام 1996.