صابر الرباعي يعايد ملهمته وسيدة قلبه

“إلى من سكنت قلبي وملكت روحي أقول لك بمناسبة عيد ميلادك، كل عام وأنت الزوجة والرفيقة والصديقة والملهمة وسيدة قلبي، متمنيًا لك الصحة وطول العمر ويخليك لنا ولأطفالنا“، بهذه الجملة الرومانسية عايد النجم التونسي صابر الرباعي زوجته اخلاص جنيفان، حيث قام بنشر صورة تجمعه معها عبر حسابه على موقع تويتر.

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صابر الرباعي واخلاص جنيفان توجا قصة حبهما بالزواج مطلع عام 2013 ولديهما ولدين هما “جود هادي” و “أمير”.

وكان “الرباعي”، قد أطلق مؤخراً ألبومه الجديد عبر تطبيق ديزر وعلى قناة روتانا الرسميّة عبر موقع يوتيوب. ويضم العمل عشر أغنيات منوعة ما بين مصري، تونسي، لبناني وخليجي. وقد هنأته اخلاص حينها على الالبوم وقالت: “مبروك يا عمري الألبوم الجديد, مثل العادة متميز كلمةً ولحنًا وطبعًا أداء، برافو حبيبي”.

نذكر ان صابر الرباعي لديه ولدين من زوجته الاولى ويدعيان اسلام وصفاء.