جود عزيز تفاجئ جمهورها بخلع الحجاب وتتعرض للهجوم.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفنانة السعودية جود عزيز، صورة لها عبر "سناب شات"، وهي دون حجاب، لتعلن قرارًا جديدًا بتخليها عن الحجاب، تسببت في موجة من الجدل.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على "إنستغرام"، صورة جود دون حجاب، وأرفقت معها مقطع فيديو لها قبل 4 أشهر، أثناء إعلانها ارتداء الحجاب، وقرارها الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي.

القرار الجديد الذي اتخذته الفنانة السعودية لم يلق ترحيبًا من قبل جمهورها، الذين هاجموها بشدة، واتهموها بتعمد إثارة الجدل من أجل الشهرة، بدون رد واضح من جود نحو قرارها المفاجئ بخلع الحجاب.

Advertisements

وكانت الفنانة السعودية جود عزيز، قد بثّت مقطع فيديو في شهر يونيو الماضي، أعلنت فيه ارتداءها الحجاب، وأن القرار ليس كما يشاع بأنه رغبة في إثارة الجدل من أجل تحقيق الشهرة، بل ارتدته عن اقتناع منها.

وردّت جود على القائلين بأن سبب ارتدائها الحجاب نهاية يونيو الماضي، من أجل زيادة عدد متابعينها، قائلة: "يعني أصلاً أنا كان قراري أكبر من هذا، كنت ناوية أترك السوشيال ميديا كاملة، بعدين قلت طيب شوي شوي أتركها كذا كيف، يمكن بعد شهرين أقفل حساباتي فهمتوا؟".