تعرف على الشخصيات العامة والفنية التي هاجمت أصالة بسبب موقفها في سورية

حالة من الجدل أحدثتها الفنانة أصالة على مدار الأعوام الماضية، بسبب موقفها السياسي فيما يحدث في دولة سورية، وجاء هجوم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الفنانة، بسبب مساندة الأخيرة للثورة السورية، ورغبتها في الإطاحة بنظام بشار الأسد، رئيس سوريا ، ليعيد للأذهان، الهجوم من قبل عدد كبير من الشخصيات العامة والفنية عليها طيلة السنوات الماضية بسبب موقفها السياسي.

من أبرز الفنانين الذين هاجموا أصالة بسبب وقفها من نظام الرئيس السورة بشار الأسد ، كان الفنان دريد لحام ، الذى هاجمته هي الأخرى ، قبل أن تعتذر له ، في رسالة كان نصها كالآتي : ": "أنا آسفة على ما بدر مني تجاهك والدي الغالي وعمي القدير دريد لحام الفنان القدير، والدي نعم أنا لا أتفق معك فيما أنت تؤمن به تجاه وطني ووطنك سورية.. ولكنك صاحب فضل كبير علي وإن تناسيته في بداية الخلاف فأنا لا أنساه".

كذلك الفنان جورج وسوف الذي اختلف مع أصالة في مواقفها السياسية، ومن قبله كل من الفنانة ميادة الحناوي، والفنانة رغدة التي أكدت أن أصالة تهاجم بلادها لحصولها على جنسية أخرى غير جنسية بلادها، وهو ما يجعلها لا تهتم بما يحدث بالوطن.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

أصالة تتفاعل مع الطفل اليمني الذي يغني ويبيع المياه لسائقي السيارات

أصالة تُثير قلق جمهورها وتؤكد أنها تعيش غريبة بين عائلتها عبر "إنستغرام"