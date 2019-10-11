لقاء سويدان تكشف أنها تعيش قصة حب وتُفضّلُ حياتها الشخصية على العملية

كشفت الفنانة المصرية لقاء سويدان، للمرةٍ الأولى أنّها تعيش حاليًا قصة حب، دون إعلان المزيد من التفاصيل، موضحةً أنَّ الحب هو أجمل شيء في الحياة، وأنّها تفضل حياتها العائلية على العملية، وهو ما عطلها كثيرًا كفنانة.

وأضافت في لقاءٍ صحافي ، على هامش حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، أنها عاشت حياتها كأم وزوجة، وهي الحياة التي لن تتكرر بالنسبة لها، مشيرةً إلى أن ابنتها أهم شخص في حياتها وتتمنى لها تحقيق كل ما تتمناه وتطمح إليه.

وتحدثت سويدان، عن تأثير السوشال ميديا في حياتها، ومزاياها وعيوبها، لافتةً إلى أنّها يمكن أن ترد على متابعيها إذا كان هناك نقد لها بشكل محترم، ولكن ردها يكون دائمًا على شكل دعابة.

ووجهت الفنانة المصرية لقاء سويدان، تهنئة إلى الفنانة نبيلة عبيد لتكريمها في مهرجان الإسكندرية، وكذلك الفنان محمود قابيل والمخرج محمد فاضل، مؤكدة أنها ستقدم حفل ختام المهرجان.

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