تستعد الفنانة مروة ناجي للسفر إلى كندا خلال أسبوعين، لإحياء سلسلة من الحفلات ضمن فعاليات مهرجان "فاما للموسيقى والفنون العربية" بكندا. وتقدم الفنانة مروة ناجي مجموعة من أغاني الزمن الجميل للفنانة الراحلة وردة الجزائرية تحت شعار" حكايتي مع الزمان" بمصاحبة الأوركسترا الكندية العربية. وتختار ناجى حاليا، الأغاني الأكثر شعبية للراحلة وردة الجزائرية، التي تركت أثرا كبيرا في قلوب جمهورها بمصر والوطن العربي، ومن المقرر إقامة المهرجان مع بداية شهر نوفمبر المقبل. Advertisements

قد يهمك أيضا: ناجي تُعلّن انتهائها من تسجيل "جرحك بأيديك" الفنانة مروة ناجي تبوح بسبب بكاءها أثناء تقديم أغنية "خد بإيدي"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مروى ناجي تحيي سلسلة حفلات "حكايتي مع الزمان" في كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.