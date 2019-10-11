تكريم 12 شخصية من رموز الأوبرا في احتفالية عيد ميلادها الـ31

كرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ١٢ شخصية ممن ساهمت في إثراء ساحة الإبداع ولعبت دورا هامًا في تقديم ونشر الفنون الجادة في مصر وذلك خلال احتفالية دار الأوبرا المصرية بعيدها الـ٣١.

وكرمت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، كل من التينور صبحى بدير، الباص رضا الوكيل، رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه الأسبق، والسوبرانو إيمان مصطفى، المدير الفني لفرقة نجوم أوبرا القاهرة، المايسترو سليم سحاب، مؤسس الفرقة القومية العربية للموسيقى، الباليرينا لمياء زايد، المايسترو عمر فرحات، قائد فرقة الإنشاد الدينى، والمخرجة جيهان مرسى، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والفنان وليد عونى، مؤسس فرقتي الرقص المسرحى الحديث وفرسان الشرق للتراث، والسوبرانو نفين علوبة، وعازف الكلارينيت الدكتور محمد حمدي، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والبالية الأسبق، ووالمايسترو مصطفى ناجي، رئيس الأوبرا الأسبق، وعازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة.

والمعروف أن دار الأوبرا المصرية افتتحت فى 10 أكتوبر عام 1988 وتضم سبعة مسارح هي "الكبير، الصغير والمكشوف إلى جانب مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة ومسرح سيد درويش بالإسكندرية ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة"، ومنذ افتتاحها تلعب دورًا هامًا في إثراء الحياة الفنية في مصر، كما باتت مزارًا ومتنفسًا فنيًا لمختلف فئات الجمهور المصرى والجاليات العربية والأجنبية، كما أتاحت الفرصة للفرق والفنانين الواعدين لتقديم تجاربهم الفنية المتفردة، بالإضافة إلى الفنون الجادة الراقية التى تختص بتقديمها من باليه وأوبرا وموسيقى كلاسيكية وعربية وصالونات ثقافية ومعارض الفنون التشكيلية ومهرجانات متنوعة للموسيقى والغناء حتى أصبحت درة قلاع الفنون الجادة فى مصر والوطن العربى وقارة إفريقيا وأمست أحد العلامات المميزة في تاريخ مصر الثقافي والفني بما تمتلكه من إمكانات فنية وبشرية.

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