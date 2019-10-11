استكمال تصوير فيلم "شاومينج" بحضور أبطاله الجمعة

انتهى المخرج شادي أبوشادي من تصوير عدد كبير من مشاهد فيلمه الجديد "شاومينج"، في عدد من اللوكيشانات ما بين "المقطم" و"نزلة السمان"، إضافة إلى عدد من المشاهد الداخلية، في العمل الذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن.

وأكد شادي أبوشادي ، أنه أعطى صناع العمل إجازة لمدة يوم تصوير واحد، على أن يعاود باقي التصوير يوم السبت المقبل، حتى يستطيع اختيار اللوكيشانات التي سوف يستكمل تصوير الفيلم فيها.

الفيلم من بطولة بيومي فؤاد وحامد الشراب ونشوى مصطفى وصلاح عبدالله وتوني ماهر وهو من إخراج شادي أبوشادي.

يذكر أن العمل توقف تصويره أكثر من مرة بسبب ارتباط الفنانين في عدد من الأعمال الاخرى، وخاصة بيومي الذي يصور عددًا من الأعمال الأخرى والتي من ضمنهما "ديدو" و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" وغيرهما.

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