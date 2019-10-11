شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية عن انضمام النجم الأمريكى "يحيى عبد المتين" إلى طاقم عمل الجزء الرابع والمنتظر من فيلم الأكشن والخيال العلمي Matrix، بجوار النجم العالمي كيانو ريفز وكارى آن موس الذين سيعيدون تمثيل أدوارهم في الجزء الجديد من الفيلم.

وبحسب مصادر لصحيفة "فاريتى" فإن المخرجة لانا واشوفسكي، التقت بنجم فيلم Aquaman الأسبوع الماضي من أجل مباحثات للانضمام للفيلم الجديد، وتم الاتفاق على تجسيد شخصية محورية في الفيلم المنتظر.

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يحي عبد المتين

ووفقاً لتصريحات توبى إميريش، رئيس مجموعة وارنر بروس، فإن الممثلة العالمية كارى آن موس ستؤدى نفس دورها فى الأجزاء السابقة بجوار ريفز، وسيبدأ تصوير الجزء الجديد نهاية الشهر القادم، على أن يعرض فى منتصف عام 2021.

ومن المقرر أن تقوم الكاتبة الشهيرة لانا واشيويسكى بتأليف الجزء الرابع، والتى وصفها إميريش بأنها من أفضل صانعى الأفلام الفريدة والأصلية فى السنوات العشرين الماضية، وسيشاركها كاتب السيناريو ألكسندر هيمون وديفيد ميتشل.



يحي عبد المتين

وانتهى الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بالحرب الكبرى التى خاضها البشر ضد الآلات والتى نجح فى نهايتها "ريفز" الذى يجسد شخصية نيو فى حسمها بالتغلب على الآلات بعد التحكم بقوته واستخدام العالم الحقيقى فى وقف تدفق الآلات على عالم البشر.