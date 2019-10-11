شكرا لقرائتكم خبر عن AMC تجدد مسلسلها الشهير The Walking Dead لموسم 11 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة قنوات AMC الأمريكية، تجديد مسلسل الدراما والرعب الشهير The Walking Dead لموسم 11 جديد يعرض في 10 حلقات منتصف شهر مارس المقبل.
وعلى سياق متصل ، تقترب الشبكة الامريكية من طرح مسلسل جديد يعد سلسلة ثالثة، تسرد أحداث عصر ما بعد مسلسل The Walking Dead والأحداث المتقدمة بعد انتهاء الموسم العاشر والأخير والذى حظى على تقييمات سلبية.
ويشارك فى بطولة المسلسل الجديد إيليا رويال وأليكسا منصور وأنيت ماهيندور ونيكولاس كانتو، وهال كمبستون ونيكو تورتوريلا، ومازال جيمبل ومات نيجريت يسيطران على كتابة المسلسل الجديد، ومن المقرر ان يعرض المسلسل الجديد فى مارس 2020.
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