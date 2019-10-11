بعد عرض فيلم الممر.. رانيا ياسين توجه رسالة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان محمود ياسين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" كوميك منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة،، بصورة للفنان محمود ياسين من فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"، ويقول محمود ياسين في الصورة"" كلكم بتتفرجوا على الممر وأنا قصرت معاكم في حاجة".

وعلقت الفنانة رانيا ياسين على الصورة: "ربنا ينعم عليك بالصحة والعافية يا حبيبي".

يعد الفنان محمود ياسين واحد من أبرز النجوم الذين شاركوا بحرب أكتوبر المجيدة من خلال أعماله السينمائية التى ستظل خالدة فى أذهان المشاهد العربي بصفة عامة والمشاهد المصري بصفة خاصة، ومنها " الرصاصة لا تزال في جيبي"، و "الوفاء العظيم" و"بدور".