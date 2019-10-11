تراند اليوم : مرتضى منصور يسب أصالة بسبب هجوم تركيا على سوريا...

"أنا من قمت بإحضارك للغناء فى القاهرة بشبشب زنوبة" ، في إشارة لأنها أتت الى مصر للغناء وهي فقيرة ومعدمة حسب قوله ، هكذا تحدث النائب المصري ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن المطربة السورية الشهيرة "اصالة نصري" ، في معرض هجومه عليها بسبب موقفها المؤيد للثورة السورية .
وكان الهجوم واسع النطاق الذي قام به الجيش التركي على شمال شرق سوريا ، فيما عرف بعملية "نبع السلام" قد أثار ضجة في مصر ، وجدلا واسعا بين السياسيين والناشطين من جميع الاتجاهات ، وهو ما استدعاه مرتضى لكي يبرر به هجومه على أصالة .
وقال مرتضى منصور ، وهو محامي مصري شهير ومثير للجدل ، فى تصريحات تليفزيونية موجها حديث للفنانة السورية المعارضة لنظام بشار الأسد : «شفتى يا أصالة ما وصلت إليه سوريا الآن من دمار وتشريد ورغبة تركيا ومن قبلها إسرائيل فى احتلالها.. رأيتِ كيف كان دفاعك عن الثورة السورية البغيضة ورغبتك فى الإطاحة بنظام بشار الأسد.. منك لله».
وأضاف "منصور" في نقد العنيف لـ أصالة: "كل طفل استشهد فى سوريا فى رقبتك وللأسف إنتى مليارديرة ولا تتحدثين باللغة المصرية رغم أني من قمت بإحضارك للغناء فى القاهرة بشبشب زنوبة".
أصالة تجاهلت الهجوم العنيف لرئيس نادي الزمالك والنائب البرلماني ، ونشرت رسالة تحمل ردا غير مباشر على الهجوم ، وكتبت تقول : «صباح الخير على عائلتي الحبيبه .. وأحبّتي وأصدقائي ورفاق دربي وكلّ منّ أحبّ وملأ قلبه الحبّ للحياة والنّاس والطبيعة».
يذكر أن مرتضى منصور من أبرز خصوم "الربيع العربي" ، وكان يتظاهر تأييدا للرئيس المعزول حسني مبارك عندما كانت الحشود تجتاح ميدان التحرير في قلب العاصمة المصرية ، وهو لا يخفي هجومه على أي ثورة من ثورات الربيع العربي ، من تونس لليبيا لمصر لسوريا .