كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عز يخوض تجربة الغناء لأول مرة بـ "شبعان دلع" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الفنان "محمد عز" تجربة الغناء لأول مرة حيث طرح أغنية جديدة بعنوان "شبعان دلع"

الأغنية من كلمات "إسلام القباري" والحان شريف وهدان وتوزيع "باسم منير" وهندسة صوتية "محمد جودة".



ونشر علي حسابه الرسمي بـ "فيسبوك" و"إنستجرام" قائلاً: "الأغنية كاملة علي قناتي علي يوتيوب".