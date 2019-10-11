انفجار في ناقلة نفط ايرانية في مياه البحر الأحمر

كتب امير فتحي في الجمعة 11 أكتوبر 2019 07:52 صباحاً - أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، صباح الجمعة، بانفجار في ناقلة مملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط، مما أدى لحدوث تسرب نفطي في البحر الأحمر قرب ميناء جدة السعودي.
وقالت وكالة إرنا الإيرانية نقلا عن خبراء على متن السفينة “سينوبا” أنهم يرجحون أن يكون الحادث بفعل عمل إرهابي
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