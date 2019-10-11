شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق الرسوم المتحركة طرح "Spirit Riding Free" و "The Bad Guys" فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركتا Universal و DreamWorks Animation عن فيلمين متحركين جديدين للطرح في خلال عام 2021، حيث سيصل الفيلم الأول "Spirit Riding Free" إلى دور العرض في 14 مايو 2021، بينما يتم عرض الفيلم الثانى "The Bad Guys" لأول مرة في 17 سبتمبر 2021.
واستوحى فيلم "Spirit Riding Free" الذي لا يزال بدون عنوان مجهز للطرح، من فيلم "Spirit: Stallion of the Cimarron" الذي رشح لجائزة الأوسكار عام 2002، والمسلسل الذى يعرض على شبكة Netflix، وتكون من 52 حلقة حتى الآن مع المزيد من الحلقات ستعرض خلال خريف هذا العام وعام 2020.
أما الفيلم الثانى فـ هو " The Bad Guys" ، مقتبس من سلسلة كتب آرون بلابي الأكثر مبيعًا، يركز على العقول المدبرة وراء أهم السرقات، بعد اعتزالهم العمل.
منذ حصول شركة Universal على DreamWorks في عام 2016، ركزت Universal على دعم الأفلام العائلية المتواضعة، وكانت أول أفلام DreamWorks في بداية شراكتها مع Universal بعنوان " How to Train Your Dragon: The Hidden World " الذى طرح عام 2019، وحصل على إيرادات وصلت إلى 519 مليون دولار حول العالم.
وبالإضافة إلى ذلك تتضمن قائمة DreamWorks لعام 2021 فيلم "The Boss Baby 2"، الذى يعد تكملة للعمل الذى طرح في خلال عام 2017 و حقق 528 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي كما أنه كان مرشحًا لجائزة الأوسكار، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety".
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