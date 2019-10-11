هكذا احتفل أوس أوس بعيد ميلاد أمير كرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

هنأ الفنان حمدي الميرغني، الفنان أمير كرارة بعيد ميلاده الـ42، ونشر صورًا تجمعهما سوياً مع الفنان أوس أوس، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ظهرا خلالها في إحدى المناسبات.

وعلق الميرغني على الصورة قائلًا: "كل سنة وأنت باشا مصر الغالي علي قلبي حبيبي يا كبير ...وأسف على وجود أوس أوس في الصورة".

واحتفل الفنان أمير كرارة بعيد ميلاده أمس الخميس ؛ إذ ولد عام 1977.