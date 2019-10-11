صور | دوللي شاهين تلعب بولينج حافية القدمين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشرت الفنانة دوللي شاهين، عبر سحسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورا من إحدى الصالات الرياضية أثناء لعب البولينج. وظهرت دوللي في الصور وهي تلعب البولينج حافية القدمين، وعلقت على الصور: "مين ممكن يلعب بولينج حافي القدمين". وطرحت الفنانة دوللي شاهين، في يوليو الماضي، أغنيتها "الحاجة داعيالك"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب". ​

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