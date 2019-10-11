شاهد.. انجي خوري تكشف عن تعرضها للتحرش من قبل والدها!

كتب امير فتحي في الجمعة 11 أكتوبر 2019 05:54 صباحاً - استضاف الاعلامي اللبناني نيشان في الحلفة الاولى من الموسم الثاني من برنامجه “انا هيك” المذاع على قناة الجديد الفنانة السورية إنجي الخوري، التي انخرطت مع الفنانة قمر في خلافات عبر انستقرام، وتبادلتا الشتائم والاتهامات.
وتحدّثت إنجي خوري، في الحلقة، عن نشأتها في منزل كانت تتعرّض فيه والدتها للضرب المبرح من قبل والدها، كما تعرّضت هي أيضاً للتعنيف والتحرّش وحرمت من المدرسة.
وقالت إنّها حاولت الانتحار بقص شرايين يديها أكثر من مرّة، وأظهرت آثار الجروح التي لا تزال بارزة، وقالت إنّ أحداً لم ينقذها من الانتحار، وإنّها هي من كانت تلف يدها بعد محاولة انتحار و”بيمشي الحال”.
وقالت إنّها تحقد على والدها وتحمّله مسؤولية ما حصل معها، وتفهّمت والدتها لأنّها مثلها كانت تتعرّض للعنف.
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