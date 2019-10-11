شاهد.. شاعرة تسأل: “مين سيبويه؟”

كتب امير فتحي في الجمعة 11 أكتوبر 2019 05:54 صباحاً - استضاف الاعلامي اللبناني نيشان في الحلفة الاولى من الموسم الثاني من برنامجه “انا هيك” المذاع على قناة الجديد الناشطة رملاء نكد والتي نصّبت نفسها شاعرة على الفايسبوك، ونشرت فيديوهات، واشتهرت بعبارة “الله يخلّي الشهداء”، وأثارت موجة تندّر وسخرية.

وبدت رملاء في الحلقة واثقة من نفسها وهي تلقي على مسامع مضيفها شعراً ركيكاً، وأكّدت أنّ من ينزعج من قصائدها بإمكانه الخروج من صفحتها وحظرها.

وعندما سألها نيشان “انت عندك عداوة مع سيبويه” ردت رملاء نكد ضاحكة “مين سيبويه؟” كما تبين أنّها لا تعرف “الخنساء” ولم تسمع بها من قبل.