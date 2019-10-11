شاهد.. بكاء هنا الزاهد في عزاء طلعت زكريا

كتب امير فتحي في الجمعة 11 أكتوبر 2019 05:54 صباحاً - لم تتمالك الفنانة هنا الزاهد دموعها فور وصولها لعزاء الفنان الراحل طلعت زكريا.

والتقطت الكاميرات صور لهنا الزاهد وهي تبكي فور وصولها لمسجد الحامدية الشاذلية حيث يقام العزاء.

وطيلة العزاء لم تتمكن هنا الزاهد من التوقف عن البكاء.

وقد حرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء في الراحل طلعت زكريا كان منهم سمير غانم، المنتج كريم السبكى، عصام كاريكا، المنتج محمود شميس، وهشام ماجد، طاهر ابو ليلة، والمذيعة هند رضا، عمرو مهدي، أسراء عبد الفتاح، المخرج عمرو عرفة، مجدى بدر، والمستشار مرتضى منصور، ونهال عنبر ، كريم محمد عبد العزيز، ومطصفى قمر .

يذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا الثلاثاء 8 أكتوبر عن عمر 58 عاما، بعد صراع مع المرض.