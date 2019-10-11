شاهد.. قبلة من محمد سامي لزوجته مي عمر في عيد ميلادها

كتب امير فتحي في الجمعة 11 أكتوبر 2019 05:54 صباحاً - شارك المخرج المصري محمد سامي متابعيه على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطفع فيديو من احتفاله بعيد ميلاد زوجته الفنانة مي عمر.

وظهر محمد سامي وهو يقبل مي عمر أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وعلق “سامي” على الفيديو قائلًا: “كل سنة وأنتي طيبة أحبك.

وتسلمت مي عمر مؤخرًا، جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل “ولد الغلابة” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، من بطولة أحمد السقا ومي عمر ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي. تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.