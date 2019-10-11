نسمة عبد العزيز تحيى حفلا بدار الأوبرا فى أواخر الشهر الحالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي نجمة الماريمبا الشهيرة نسمة عبد العزيز، حفل موسيقى في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية الخميس الموافق 24 أكتوبر الجاري، وستقدم خلاله مجموعة من أشهر الحان الموسيقى العربية التي اعيد توزيعها وصياغتها خصيصا لتناسب آلة الماريمبا. نسمة عبد العزيز من أبرز أيقونات عزف آلة الماريمبا في مصر، قدمت عشرات الحفلات الموسيقية على مسارح دار الأوبرا المصرية، وشاركت كعضو أساسي في فرقة الموسيقار عمر خيرت، وانطلقت في مشوارها الموسيقى المنفرد، وتقدم وصلات عزفية معتمدة على فكرة الإيقاعات عبر آلة الماريمبا الشهيرة.

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