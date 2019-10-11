شاهد.. إيمي طلعت زكريا تنهار في عزاء والدها ورد فعل صلاح عبد الله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت الفنانة الشابة، إيمي طلعت زكريا في نوبة بكاء، أثناء تلقيها عزاء والدها الفنان الراحل طلعت زكريا بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، حيث حرص الفنان صلاح عبد الله على محاولة التخفيف من ألمها ومواساتها في ذلك الوقت العصيب.
وكان عدد كبير من أهل الفن قد حرصوا على الحضور وتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل، وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله وخالد زكي وأحمد السقا وأحمد فهمي وهنا الزاهد والإعلامي عمرو الليثي وغيرهم.
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