شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس الدغيدي: نبيلة عبيد حلم كل رجل عربي بسبب أنوثتها ودلعها (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إن نبيلة عبيد حلم كل رجل عربي، لأن انوثتها ودلعها كانوا جزء كبير من نجوميتها، وأنا بحب فى نبيله عبيد دلعها، وبطلب يكون في جائزة تحمل اسمها.

وكانت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، قد صرحت بأنها منذ دخولها الوسط الفنى، وجاءت بداياتها بالصدفة من خلال رسائل فنية هامة، رغم إنها وقتها كانت لا تدرك هذا على حد قولها، وذلك لصغر سنها.

وأضافت عبيد خلال ندوة تكريمها بالدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، والتى يديرها الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، والسيناريست مصطفى محرم، إن بداياتها كانت من خلال أفلام "المماليك"، والذى ناقش دور الطاغية والمستبد فى حكمه، وبعدها قدمت "رابعة العدوية"، وسردت من خلاله إحدى أولياء الله الصالحين، ثم "زوجة من باريس"، وتحدثت من خلاله عن الزوجة التى تأتى من مجتمع منفتح ثم تصطدم بالمجتمعات المغلقة.

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وأوضحت أن هناك عدد كبير من المخرجين وقفوا بجانبها فى مقدمتهم المخرج على عبد الخالق، والذى قدمت معه 5 أفلام، وكذلك المخرجين حسين كمال وعاطف الطيب وأشرف فهمى ويوسف شاهين.

يحضر ندوة تكريم النجمة الكبيرة نبيلة عبيد الآن عدد كبير من نجوم الفن وضيوف المهرجان منهم إلهام شاهين ولبلبة وفردوس عبد الحميد ومحمود قابيل ووفاء عامر ورجاء الجداوى وأحمد عبد العزيز وزوجته الصحفية دينا شرف الدين وبوسى شلبى وغادة إبراهيم ، والمخرجين على عبد الخالق وإيناس الدغيدى وعصام الشماع وأشرف فايق وأحمد عاطف، والإعلامية سهير شلبى، والمنتج محمد فوزى، والمنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما، وخالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، ومدير التصوير رمسيس مرزوق، ومدير التصوير سمير فرج، والناقد الكبير كمال رمزى.