شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم Downton Abbey تقترب من الـ 150 دولار فى فترة قصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم Downton Abbey المقتبس من المسلسل الذى يحمل نفس الاسم، إيرادات وصلت إلى 136 ملايين و 761 ألف دولار أمريكى منذ طرحه يوم 20 سبتمبر من الشهر الماضى.

وانقسمت الإيرادات بين 74 مليون و 561 ألف دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 62 مليون و 200 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

وكانت قد طرحت شركة Focus تريلر مدته 10 دقائق، تكشف فيه عن بعض أسرار العمل الجديد من خلال اثنين من الشخصيات الرئيسية التحدث عن الفيلم وهم جيم كارتر وفيليز لوجان.

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وكان قد حصل فيلم Downton Abbey على تقييم وصل إلى 7.8 على موقع Imdb، وعلى تقييم 96% من على موقع "Rotten Tomatoes".

الفيلم الجديد مستوحى من المسلسل التليفزيونى الذى يحمل نفس الاسم Downton Abbey ويدور في عشرينيات القرن الماضى، يروى قصة عائلة كراولى، المالك الثرى لما يشبه الفندق فى الريف الإنجليزى فى أوائل القرن العشرين، ويتفاجأ بزيارة من الملك والملكة، حيث يقيمان في ذلك الفندق.

فيلم "Downton Abbey" من إخراج ميشال إنجلر، ويشارك فى بطولته ميشال دوكري وألن ليتش وعدد هائل من النجوم من أبرزهم اليزابيث ماكوفرن وماجى سميث وجوان فروجات وغيرهم.