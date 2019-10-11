صورة| "قلبي مكسور".. رندا البحيري تطلب المساعدة في الوصول لطفلة سورية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة رندا البحيري، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لفتاة سورية، توفيت أسرتها في القصف التركي.
وكتبت رندا البحيري: "أنا حبيت البنت دي وعايزاها، واللي يعرف طريقها ياريت يقولي واللي يعرف إزاي أجيبها مصر لو معندهاش حد. ولو عندها أهل أو حد خدها ياريت تطمنوني، قلبي مكسور عليها، وجع سوريا".
وبدأ الجيش التركي عدوانًا، الأربعاء الماضي، على الشمال السوري، بذريعة محاربة الإرهاب، والقضاء على التنظيمات الإرهابية، في تحرك أثار غضب المجتمع الدولي.
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