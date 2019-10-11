صورة| "عندما تلتقي الأسود".. عباس أبو الحسن مع كريم عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان عباس أبو الحسن، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بالفنان كريم عبدالعزيز، وظهر الاثنان في الصورة بملابس سوداء.

وكتب عباس أبو الحسن في تعليقه على الصورة: "ألذ وأظرف صحبة في الكون.. وأخف دم كريم عبدالعزيز، عندما تلتقي الأسود في نادي الرجال الملتحفين بأردية سوداء، الأسود يرتدون اللون الأسود".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عباس أبوالحسن مشاركته في فيلم "الكنز2 - الحب والمصير" الذي شارك ضمن موسم أفلام عيد الأضحى، بطولة، محمد رمضان، ومحمد سعد، أحمد رزق، أمينة خليل، سوسن بدر، أحمد صيام وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.