"بني جامع جنب الاستديو".. عمرو سمير عاطف يحكي قصة مرض طلعت زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر السيناريست عمرو سمير عاطف، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" تدوينة يحكي بها عن موقف جمعه بالفنان طلعت زكريا.

وكتب عاطف: "اشتغلت مع طلعت زكريا الله يرحمه سنة 2010 في ست كوم "جوز ماما" كان عملًا لطيفًا في الحقيقة بس كان وقت إنتاجه بيشهد انحسار الأعمال الكوميدية بشكل عام والست كوم خصوصا لأسباب يطول شرحها طلعت الله يرحمه كان لسه خارج من مرض طويل نادر خلاه يبقي بين الحياة والموت لمدة سنتين والعمل ده كان من أول الحاجات اللي عملها بعد ما ابتدى يخف وكان عندي فضول إنى أعرف تفاصيل اللي حصله فسألته وأجابته كانت فعلا غريبة جدا".

وتابع عمرو سمير عاطف: "قالي إنه بعد سنين طويلة من الكفاح والتعب فجأة بقي نجم وكل الناس عايزه تشتغل معاه ومبعوتله تلت سيناريوهات على البيت مع عرابين عدت النص مليون جنيه -وكان مبلغ وقتها - وكان قبل ده اشترى فيلا وعمل فيها بيسين وفي يوم في عز نجاحه وإحساسه بنفسه نزل البيسين بتاعه وطلع مدد على الشيزلونج ولبس روب ومسك في إيده سيجار وحس إنه بقى باشا زى اللى كان بيسمع عنهم وبيشوفهم فى الافلام".

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وواصل عاطف سرده: "فخاف طلعت زكريا جدا وحس إن ده كتير عليه ..وافتكر إنه عمل حاجات كتير مش كويسه فى حياته وافتكر ربنا وقام واتوضا وصلي ركعتين ودعا وقال يارب احفظ أولادى وما تخدهومش بأى ذنب أنا عملته وخلص منى أنا أى ذنوب.. قبل ما اليوم يخلص كان اتنقل على المستشفي وداخل فى غيبوبة استمرت سنتين بسبب مرض نادر يقال انه جاله من مية البيسين! قالى خرجت من الغيبوبة كأنى عملت تلت افلام ونجحوا الريس عايز يقابلنى والناس كلها بتتكلم عنى وحسيت ان ربنا غسلني من ذنوبي كلها".

وتابع عاطف: "المسلسل كان بيتصور في ستديو العزبة على ترعة المريوطية أول حاجة عملها طلعت زكريا إنه بنى جامع صغير جنب الاستديو، ما قابلتوش من وقتها واتضايقت جدا زي ملايين غيري من التصريح اللي كان قاله وقت الثورة بس كنت فاهم هو ليه بيعمل كده بعد ما قابل الريس اللي أمر بعلاجه على نفقة الدولة لكن من خلال التعامل اللي كان بينا والمرات القليلة اللي اتكلمنا فيها ما بافتكروش غير بكل خير.. الله يرحمه".

يُذكر أن الفنان طلعت زكريا، توفي الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.