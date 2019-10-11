صورة نادرة لطلعت زكريا "بدون شنب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للفنان طلعت زكريا في شبابه.

كان الفنان طلعت زكريا، في برنامج "مفاتيح" مع الإعلامي مفيد فوزي، قال إن سبب تربيته لشنبه أنه يعطيه شيئا من الوسامة لأن أنفه كان كبيرًا، مشيرا

إلى أنه بعد تربية شنبه، تهافت عليه المنتجون، موضحا أنه أخذ هذا الأمر من الفنان سمير غانم.

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وتابع طلعت زكريا: "رفضت أدوارًا كثيرة في حياتي بسبب طلب المخرجين حلاقة شنبي".

يُذكر أن الفنان طلعت زكريا، توفي الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.