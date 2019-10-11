بكاء هنا الزاهد وهتاف لمحمد إمام.. لقطات عزاء طلعت زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تصوير - أحمد حسين ومحمود عبدالناصر:

أٌقيم مساء أمس عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، وتلقى نجله الأكبر عمر مع الفنان أحمد فهمي، العزاء.

ووصل إلى سرادق العزاء منذ اللحظات الأولى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان أحمد السقا، والفنانة آيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، وسمير غانم ورياض الخولي وأحمد آدم ومجدي بدر وصلاح عبدالله، والفنانة هنا الزاهد التي ظهر الحزن جليا عليها.

ونرصد لكم في هذا التقرير لقطات العزاء:

أول الحضور

كان الفنان أحمد السقا أول حضور العزاء، ووصل للعزاء في الساعة السادسة والنصف، واحتضن صديقه الفنان أحمد فهمي، الذي وقف لاستقبال العزاء مع عمر طلعت زكريا.

ويعد فهمي زوج الفنانة هنا الزاهد، ابنة زوجة طلعت زكريا، والتي قالت عنه هنا: "لم أشعر يوما أنه ليس أبي، كان أحن الناس عليّ".

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الجماهير تهتف لمحمد إمام

قوبل الفنان محمد إمام، بهتاف كبير من الجمهور، أثناء دخوله لسرادق عزاء الفنان طلعت زكريا، وهتف الجمهور لمحمد إمام "هوجان - هوجان"، وهي الشخصية التي أداها محمد إمام في مسلسل "هوجان"، في رمضان الماضي، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

بكاء هنا الزاهد

وانهارت الفنانة هنا الزاهد في البكاء أثناء العزاء، كما ظهر الحزن جليا عليها أثناء العزاء.

حضور مرتضى منصور ونجله

حرص المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ونجله أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك،على حضور عزاء الفنان طلعت زكريا.

يُذكر أن الفنان طلعت زكريا، توفي الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.