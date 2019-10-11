كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد عرض مسلسل "المؤسس عثمان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من الترقب يعيشها متابعي المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل، في انتظار معرفة المواعيد التي سيذاع بها الحلقات الجديدة من المسلسل تحت عنوان "المؤسس عثمان".

ومن المقرر عرض المسلسل في شهر نوفمبر المقبل، ولكن دون تحديد موعد محدد لعرضه.

وخلال الأيام المقبلة سوف ينشر موقع "الخليج 365 المواعيد الكاملة التى ستذاع فيها حلقات المسلسل.

يشار أن بوراك أوزجيفيت هو بطل العمل والذي سيؤدي دور عثمان الغازي مؤسس الدولة التي امتدت ستة قرون، ومن المقرر أن يتناول المسلسل الحقبة التاريخية التالية والمكملة لمسلسل قيامة أرطغرل.