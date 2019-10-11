شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل مكاوى يتعاون مع سمية درويش فى كليبات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المخرج نبيل مكاوي مع المطربة سمية درويش لتصوير أغنيتين جديدتين على طريقة الفيديو كليب، الأولى تحمل اسم "نفسي ياليل" وهي من كلمات الشاعر حسام سعيد ، وألحان محمد شحاتة وتوزيع أسامة عبد الهادي، ومن المقرر أن يتم طرحها بعد انتهاء مونتاج ومكساج على أن طرحها على القنوات الفضائية واليوتيوب.

والأغنية الثانية تحمل اسم "طقة" وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان فخراني ، وتوزيع الموسيقي أسامة عبد الهادي ومن المقرر أن يتم تصورها في الأيام المقبلة حسبما قال المخرج نبيل مكاوي لـ"عين".

من ناحية أخرى تسجل سمية أغنيات ألبومها الجديد، ويضم 8 أغنيات تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن أبرز الشعراء محمد أبو نعمة، أحمد علاء، وأحمد حسن راؤول، وحسام سعيد، وإيهاب عبد العظيم، وعمرو المصرى، ولينا جميل، و والملحنون عمرو الشاذلى، وأحمد برازيلى، ومحمد شحاتة، وميدو الحلو، وسيد راضى، ورامى زهران، والموزعين أسامة عبد الهادى، وزووم، ونيس، ومحمد شفيق.

يذكر أن آخر أعمال سمية درويش كليب "متغيرة"، كلمات محمد أبو نعمة، وألحان رامى زهران، وتوزيع محمد شفيق، وإخراج نبيل مكاوى، وعرف الجمهور سمية من أول أغنياتها التى قدمتها وصورتها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازى بعنوان "واحشنى بجد صحيح".