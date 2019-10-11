كيم كارداشيان وابنتها بالحجاب بالكنيسة الأرمينية

كتب امير فتحي في الجمعة 11 أكتوبر 2019 03:00 صباحاً - نشرت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان، مجموعة صور جديدة لها برفقة ابنتها، وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت كيم كارداشيان في الصور مرتدية فستانًا طويلًا مجسمًا، مع حجاب على شعرها، وهي تؤدي الطقوس الدينية في الكاتدرائية الرئيسية بإحدى الكنائس بأرمينيا، F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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