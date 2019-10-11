شيلبا شيتي في السينما مع زوجها وابنها.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

سواءً كانت تظهر الممثلة كعضو لجنة تحكيم في برنامج تلفزيوني واقعي، أو تمارس اليوجا في الاستوديو الخاص بها أو تستمتع بيوم جميل مع زوجها، فإن دائما ما تجذب اطلالة النجمة شيلبا شيتي الجميع بأزيائها وأسلوبها الخاص.

النجمة الهندية رُصدت في أثناء دخولها إحدى قاعات السينما في مومباي، لمشاهدة فيلم “الحرب” بطولة نجم الأكشن هريثيك روشان والممثل تايجر شروف، وذلك برفقة زوجها راج كوندرا وابنهما فيان.

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ارتدت شيتي قميصًا زهريًا وبنطلون جينز وحذاء رياضي أصفر، وساعة معصم مطابقة للثوب، كما عززت شيلبا من مظهرها بنظارة سوداء أنيقة وحقيبة يد بنية.

ابتعدت شيلبا عن العمل السينمائي، منذ فترة طويلة، لكن تقارير أشارت مؤخرًا، لمواصلة الاستعداد للعودة إلى هذه الصناعة بعد 13 عامًا طويلة مع فيلم أبهيمانيو داساني Abhimanyu Dassani، والممثلة شيرلي سيتيا في فيلم بعنوان Nikamma، الذي من المقرر أن يغزو دور العرض السينمائي في عام 2020.

كانت شيتي قد احتفلت بذكرى ميلادها الـ44، في وقت سابق، وهي النجمة التي حققت نجاحات كبيرة في سينما بوليوود، ولهذه المناسبة تلقت الكثير من عبارات المعايدة عبر تويتر.