شاهد.. والدة سارة علي خان تشاركها هوس التجميل

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

رغم أنه ممثلة مبتدئة، ولا تزال في بداية حياتها المهنية والسينمائية، لكن تمتلك سارة علي خان قاعدة كبيرة من المعجبين والجمهور، دائمًا ما يتطلعون بفارغ الصبر إلى مشاهدة على صورها على Instagram، خاصة مع أفراد عائلتها.

مؤخرًا، ظهرت صورة لوالدتها الفنانة المعتزلة أمريتا سينغ، على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تقوم بدورها كأم، حيث كانت سارة ترتدي ثوبًا أبيض فاتنًا من أجل التقاط بعض الصور مع العائلة.

لطالما أكدت سارة أنها قريبة من والدتها أمريتا، وأنها لا تستطيع العيش بدونها، في مقابلة خاصة مع Harper’s Bazaar India، قالت سارة إنها ترغب في العيش مع والدتها إلى الأبد.

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قالت سارة: “أنوي أن أعيش مع والدتي لبقية حياتي، إنها منزعجة عندما أقول ذلك لأنها مني أن اتزوج، لكن يمكنها أيضًا أن تأتي معي، ما هي المشكلة؟ “.

وبينما تحب أن تظل بصحبة والدتها، لكنها في الوقت نفسه تخشاها، قالت سارة “أحب التسكع معها وأفتقدها عندما تكون بعيدة حتى لبضعة أيام، لكنها الشخص الوحيد الذي أخشاه”.

في هذه الأثناء، اختتمت الممثلة فيلم Love Aaj Kal 2 مع الممثل كارتيك اريان Kartik Aaryan، كما أنها تصور أيضا أيضًا فيلم Coolie رقم 1 مع فارون داوان Varun Dhawan.