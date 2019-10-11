ضبط لص مُقيم بمنزل سلمان خان

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تلقت الشرطة الهندية مؤخرًا، معلومات مفادها أن شاكتي سيدشوار رنا، رجلا متهم وهارب، يبلغ من العمر 62 عاما يعيش من 20 عامًا، ويعمل حارسا على منزل صغير يملكه سلمان خان.

قال مسؤول بالشرطة إنه جرى اعتقال اللص الهارب من تنفيذ أحكام بالسرقة من 29 عامًا، يوم الأربعاء 9 أكتوبر، حيث ألقت الوحدة الرابعة من فرع الجريمة في شرطة المدينة القبض عليه من “فيلا” خان في جوراي في الضواحي الغربية.

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وقال مفتش الشرطة كبير نيناد ساوانت إن رنا وأخرون تورطوا في سرقة، والقي القبض عليهم في عام 1990، لكن أطلق سراحه بكفالة ثم اختفى بعد ذلك، غير أن المحكمة قد أصدرت حكمًا بالسجن ضده، لكن الشرطة لم تتمكن من تعقبه.

وقال إن مسؤولي فرع الجريمة تلقوا في الآونة الأخيرة بلاغًا مفاده أن رنا تعيش في منزل بمنطقة شاطئ غوراي لمدة 20 عامًا. وكشف التحقيق أن رنا كان يعمل بعقد مؤقت في منزل سلمان خان، وبعد ذلك تم القبض عليه.

في السياق، ألقي القبض على أشخاص أرسلوا تهديدات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلى ​سلمان خان​، وتبين أن هؤلاء الأشخاص هم من أصحاب السوابق في سرقة السيارات وتهريب المخدرات، وأثارت هذه القضية جدلا كبيرا في الهند.