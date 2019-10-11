مايلي سايروس في المستشفى.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
تركز اهتمام وسائل الأعلام الفنية العالمية مؤخرا علي النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة مايلي سايروس و تحديدا حول حياتها الخاصة من انفصال عن النجم العالمي ليام هيمسورث.
وجاء بعد ذلك ارتباط النجمة العالمية بكاتلين كارتر و انتهاء العلاقة بعد أسابيع معدودة، عاد التركيز من جديد علي مايلي ذات الـ ( 26 عاما ) لكن بخصوص حالتها الصحية .
وتتواجد مايلي سايروس، حاليا، بأحدي المستشفيات و ذلك بعد أن دخلت عقب تشخيص “التهاب اللوزتين”.
وفاجأت سايروس مرتادي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير ” إنستجرام ” بنشرها عدد من الصور التي التقطتها بغرفتها من داخل المستشفى و ذلك علي الـ stories الخاصة بصفحتها.
كانت من أكثر الصور التي اثارت قلق محبيها هي الصورة التي التقطتها سايروس بنفسها بطريقة السيلفي و ظهرت وفي يدها المحاليل.
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